烏克蘭攻庫斯克州 俄國防部稱烏軍計劃襲擊核電廠

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）國際傳真社（Interfax）引述俄羅斯軍方的說法報導，俄羅斯國防部今天指控烏克蘭計劃襲擊俄國境內的庫斯克核能發電廠，並會把這類「挑釁」行徑歸咎於莫斯科當局。

俄羅斯國防部表示，如果發生此類攻擊，俄國會做出嚴厲回應。國防部還提到，攻擊核電廠將污染週邊大片區域。

路透社報導，烏克蘭部隊於8月6日攻入俄羅斯西部邊境的庫斯克州（Kursk），並宣稱從那天之後，烏軍已經掌控1150平方公里的領土，並拿下82個聚落。

然而，庫斯克核能發電廠（Kursk Nuclear Power Plant）目前仍處於俄羅斯的控制之下。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉淑琴）1130817