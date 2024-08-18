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賀錦麗民調看俏 川普急了開始人身攻擊

2024/8/18 11:07
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（中央社賓州威爾克斯巴里17日綜合外電報導）美國共和黨總統候選人川普今天再對白宮競爭對手賀錦麗做出人身攻擊。民主黨下週將召開全國代表大會之際，最新民調顯示，賀錦麗選情在關鍵搖擺州有重大進展。

法新社報導，川普今天在賓州造勢時，先依競選主軸指責副總統賀錦麗引發「毀滅性」通貨膨脹，但他很快就脫離劇本，嘲笑賀錦麗的笑聲，還叫她「共產主義者」、「瘋子」。

川普甚至批評美國時事週刊「時代」（Time）雜誌封面上的賀錦麗照片，說他「比她好看多了」。

許多共和黨人和川普幕僚雖對賀錦麗衝勁十足的選戰憂心不已，但都曾公開敦促川普專注在議題上，停止人身攻擊，因為他們認為人身攻擊這招，無助於贏得尚未表態的中間選民的支持。

但看來川普絲毫不想改變民粹、咄咄逼人的風格。

演講開始大約15分鐘後，川普問台下觀眾，「你們不介意我暫時不照著提詞器演說吧？」接著開始滔滔不絕地列舉現在大家都非常熟悉的對賀錦麗的侮辱。

「大家說，請不要講髒話，不要罵人蠢，拜託，不要說她是瘋子。可是我說，但她就是這樣，她是瘋子。」

7月21日拜登突然退選以來，白宮之戰的競爭態勢出現巨大變化，賀錦麗旋風般的登場，激發了民主黨基本盤的熱情。

「紐約時報」（The New York Times）和謝納學院（Siena College）今天發布的調查顯示，賀錦麗聲勢已讓亞利桑那州、喬治亞州、內華達州和北卡羅來納州這4個關鍵戰場風雲再起，扭轉川普原本看似可在這4州輕鬆擊敗拜登的態勢。

賀錦麗目前在亞利桑那州和北卡羅來納州領先之外，在內華達州和喬治亞州也漸漸逼近川普，恐讓川普陣營更加緊張。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1130818

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