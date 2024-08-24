德國西部建城節慶活動男子持刀砍人 3死多傷

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（中央社德國索林根23日綜合外電報導）德國「畫報」（Bild）報導，一名男子今天在德國西部索林根市（Solingen）慶祝建城650週年的節慶活動上持刀隨機攻擊路人，造成至少3人死亡、多人受傷。

畫報報導，這起事件發生在晚間9時45分左右，目擊者稱行凶者仍在逃。

索林根市長證實這場攻擊造成人員傷亡，案發地點在有現場樂隊演奏的弗龍霍夫（Fronhof）市集廣場，但沒有提供更多細節。

路透社報導，市長庫爾茨巴赫（Tim-Oliver Kurzbach）在聲明中說：「我們的城市發生攻擊案，讓我感到心碎。當我想到我們失去的市民時，眼淚就在眼眶裡打轉。在此為所有仍在與死神拔河的人祈禱。」

當地報紙「索林根日報」（Solingen Tageblatt）網站報導，這起攻擊發生在紀念索林根市建立650年的節慶活動上。

索林根市位於德國人口最稠密的北萊茵-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia），北萊茵-西發利亞邦與荷蘭接壤。

在德國，砍人致命與槍擊案相對較少見。今年6月，一名29歲警察在德國曼罕市（Mannheim）一場右翼示威活動上遇襲被砍死。

2021年，德國一列列車也發生砍人攻擊事件，造成數人受傷。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1130824

（中央社製圖）