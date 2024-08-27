IKEA測試二手家具交易平台 顧客可直接買賣

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（中央社斯德哥爾摩26日綜合外電報導）瑞典家具零售商「宜家家居」（IKEA）今天表示，已推出二手家具網路交易平台，讓顧客之間可以直接買賣。

IKEA零售部負責人翁庫（Tolga Oncu）證實「金融時報」（Financial Times）報導，並告訴法新社：「我們正在奧斯陸和馬德里測試數位二手家具交易平台，它能幫助顧客彼此聯繫，買賣二手的IKEA商品。」

IKEA表示，這個名為「二手IKEA」（IKEA Preowned）的交易平台於今年夏天試營運到12月。翁庫說：「12月之後，我們將評估並決定下一步走向。」

二手家具交易平台是IKEA推出的最新措施，目的是化解平價組合家具的商業模式導致過度消費與浪費等疑慮。

IKEA曾提出租賃、維修和回收家具等計畫，期望在2030年達到循環商業模式。

IKEA過去曾收購顧客的二手家具，維修後在店內上架。與以往不同的是，顧客如今能直接在平台上與其他人交易。

IKEA表示，全球二手家具市場成長快速，預計2024年增率達6.4%，且IKEA產品在二手居家裝飾市場的市占率為10%。

IKEA過去只在市郊設立大型倉儲店，目前正逐步轉型，於市中心開設較小型店面，並發展線上購物，成立二手家具交易平台也是其中一環。（實習編譯：張威蓁/核稿：曾依璇）1130827