日本大雨恐致洪水 松山市對18萬人發布最高警戒

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本愛媛縣松山市今天降下時雨量100毫米猛烈雨勢，松山市政府認為可能發生洪水，中午緊急針對市內18萬9552人發布警戒等級最高的「緊急安全確保」。

日本九州北部等地受由今年第21號颱風康芮減弱的低氣壓及鋒面影響降下大雨，部分地區24小時雨量已逾往年一整個月的兩倍。截至今天上午9時止的24小時累計雨量，九州、中國及近畿地方共有127處觀測點創當地11月統計史上新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，松山市政府今天中午針對市內10地區10萬161個家戶總計18萬9552人，發布警戒等級最高的「緊急安全確保」，呼籲民眾確認四周狀況，前往鄰近建物或待在自家2樓以上並遠離山坡地等場所，在更加安全的場所採取盡可能保障自身生命安全的行動。

同時，鑒於日本氣象廳發布土石災害警戒情報，松山市政府也在稍早的上午11時40分針對轄內17萬9654個家戶共35萬3154人，發布警戒等級次高的「避難指示」，呼籲位於危險場所的人應全數撤離前往避難。

每日新聞報導，日本氣象廳今天上午11時30分，因為觀測到松山市附近出現100毫米時雨量，已對當地發布「破紀錄短時間大雨情報」。

另外，佐賀電視台報導，佐賀縣從昨天開始出現間歇降雨，作為國際熱氣球嘉年華會場的佐賀市嘉瀨川河濱地，今天上午已泡在水中，儘管主辦單位宣布攤位及活動取消並進行撤除作業，但因為河水上漲造成帳篷泡水。

佐賀縣從今天凌晨起不僅降下非常激烈雨勢，甚至颳起強陣風。佐賀市觀測到每秒23.1公尺的最大瞬間風速，創當地11月觀測史上新高紀錄。

愛媛縣地方電視台「愛電視台」報導，松山市及今治市今天上午都降下時雨量破百毫米的猛烈雨勢，已在兩市發生淹水災情。松山市等地道路因大雨淹水，也有數輛自小客車泡在水中。（譯者：黃名璽）1131102