日本國會11/11選首相 眾院正副議長人選出爐

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本眾議院昨天朝野協商，除確認11月11日選舉首相，也確認推舉自民黨額賀福志郎連任議長、最大在野黨立憲民主黨玄葉光一郎任副議長，兩人將在11日召集的「特別國會」被選出。

●首相石破茂連任可能性高

在11月11日要舉行的「首相指名選舉」的部分，由於自民黨與公明黨執政聯盟未能在眾議院大選後維持過半席次，造成「各黨不過半」，如果每個政黨都在第一輪投票支持各自主席，首相指名選舉將取得票前兩名進入第二輪投票。

目前看來最有機會進入第二輪投票的人選，應該是現任首相、自民黨總裁（黨主席）石破茂和立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥。

根據各黨動向推測，只要國民民主黨與日本維新會屆時未在第二輪投票支持野田佳彥的話，也就是在野各黨無法完成整合的話，石破茂應可獲相對多數支持續任首相。儘管石破茂連任首相的可能性很高，但未來在執政上仍將面臨嚴峻局面。

日本共同社報導，由眾議院各會派（會派意指議會內擁有相同理念議員所組成的政治團體，類似立法院的黨團）代表參與的協商會議，確認將在「特別國會」召集的11月11日當天舉行首相指名選舉選出下任首相，及「特別國會」會期為期4天，預計11月14日休會。

●眾院常任委員長 在野席次大幅增加

有關眾議院各常設委員會的17位常任委員長（類似立法院各委員會召集委員），協商會議也對席次分配進行洗牌，確定執政黨拿到10席、在野黨獲得7席。這次眾議院大選前，光是自民黨就在17席常任委員長中掌握13席。

負責審議預算案的預算委員會委員長將分配給立憲民主黨，而決定全體會議日程與議事的議院運營委員長，則由自民黨持續掌握。

讀賣新聞報導，這場協商會議針對常任委員長的攻防，最後在在野黨的主導下結束。儘管自民黨以強硬姿態出席談判，但因為執政黨在眾議院大選跌破半數席次，最後不得不做大幅讓步。未來，執政黨在國會勢將面臨更為嚴峻的情勢。

為因應「特別國會」所舉行的各會派協商會議，昨天確定各常任委員長的分配，總計17席的常任委員長在選前是「執政黨15席、在野黨2席」，選後變成「執政黨10席、在野黨7席」。

協商會議從11月1日開始舉行，自民黨一開始還維持強硬姿態，要求常任委員長席次要比照眾議院大選前的狀態，但在野黨並不買單，讓協商陷入膠著。

●委員長攻防 自民黨面對在野團結無勝算

執政黨在這次眾議院大選並未取得過半數優勢席次，讓協商以對在野黨有利的情勢下進行。儘管在野黨在首相指名選舉上的步伐不一，卻在要求委員長席次方面團結一致，一名自民黨幹部坦言「從一開始就是沒有勝算的談判」。

有關在國會的主導權，預算委員長由哪個政黨掌握可能成為變化象徵。自民黨為了跟在野黨交換留下議院運營委員長，決定放棄預算委員長。議院運營委員長擁有舉行將法案送到參議院的全體會議權力。

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立憲民主黨也強烈要求擔任法務委員長，主因是該黨主張採用「選擇性的夫婦不同姓」制度，所以不惜放棄其他委員長也要獲得法務委員長。由於聯合執政的公明黨也同意採用「選擇性的夫婦不同姓」，明年召集的國會新會期有可能在討論方面取得進展。

另外，憲法審查會長分配給立憲民主黨，目前很可能由該黨前代表（黨主席）枝野幸男擔任。這是首度由在野黨擔任憲法審查會長一職。（譯者：黃名璽）1131109