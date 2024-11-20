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主打「逃離川普」牌 義大利村莊1歐元招攬美國人

2024/11/20 16:23
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（中央社亞特蘭大19日綜合外電報導）就在川普再次當選美國總統引發全球關注之際，義大利薩丁尼亞島（Sardinia）上的小村莊奧洛萊（Ollolai）卻嗅到了潛在商機，盼吸引對選舉結果不滿的美國人士前來居住。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，奧洛萊和義大利許多鄉村地區一樣，在經歷數十年的人口外流後，長久以來都試圖說服外地人移居此地來活絡當地。奧洛萊推出了1歐元（約新台幣35元）出售破舊房屋的方案，試圖吸引更多人遷居此地。

如今，在美國11月5日總統大選結果出爐後，奧洛萊成立一個鎖定潛在美國外籍人士的網站，提供更多價格低廉的房屋，希望對大選結果不滿的美國人能前來搶購這裡的閒置房產。

網站寫道：「全球政治讓你精疲力竭了嗎？你正想擁抱更平衡的生活，同時獲得新的機會？是時候在迷人的薩丁尼亞島天堂開始打造你的歐洲避風港了。」

奧洛萊村長卡隆巴（Francesco Columbu）表示，這個網站是在美國大選後為了吸引美國選民而特別設計。他坦言自己熱愛美國，並深信美國人是重振奧洛萊社區的最佳人選。

卡隆巴表示，奧洛萊特別希望吸引美國人前來。他說：「我們當然不能禁止其他國家的人申請，但美國人會有快速程序。我們指望他們幫助我們復甦村莊，他們是我們的致勝牌。」

過去一個世紀裡，奧洛萊的人口從2250人縮水到1300人，每年的新生兒屈指可數。許多家庭在經濟艱苦時期離開村子，出外謀求工作和更好的生活。

過去短短幾年裡，奧洛萊人口進一步下跌到只有1150名居民。

當地政府出售的房屋多位在歷史悠久的村莊中心地帶，規模各異。有的是農民和牧羊人的傳統住所，用當地花崗岩建造而成。一些房屋甚至經過翻修，配有現代化設施。

奧洛萊人跡罕至，非常適合希望遠離塵囂、過簡單生活的人們。這裡坐落於一片純淨的山區，保留著古老的農業傳統，空氣清新沒有污染，人群稀少，景致優美。（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1131120

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