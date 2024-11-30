泰國家戶負債占GDP比例 疫情後首降到9成以下

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（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）泰國今年第三季家戶負債占國內生產毛額（GDP）的比例為89.6%，是2020年第三季以來首度降到90%以下。泰國官員期望，若泰國經濟成長狀況良好，家戶負債的情況應該會改善。

民族報（The Nation）報導，國家經濟和社會發展委員會（National Economic and Social Development Council）日前發布泰國社會狀況的季度報告。

報告指出，2024年第三季泰國家戶債務達到16兆3200億泰銖（約新台幣15兆3400億元），增加1.3%，相比2024年第二季的2.3%略為下降。

家戶負債占GDP比重從上個季度的90.7%降為89.6%，這是近15季、也就是從2020第三季以來家戶負債占國內生產毛額的比例首度降到90%以下，近3年半以來最高曾經達到91.2%。

不過報告指出，雖然這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來最低的數字，但跟其他亞洲國家相比還是偏高，原因包括高額負債以及下降的信用品質，導致於金融機構採取了更嚴格的貸款核准措施。

國家經濟和社會發展委員會秘書長達努查（Danucha Pichayanan）指出，2024年第二季家戶負債占國內生產毛額的比例已經開始下降，2024年第三季泰國經濟成長良好，照這趨勢下去，家戶負債的狀況應該會改善。

不過同時另一個令人憂心的現象是，民眾還債的能力卻在下降。根據國家信用局（National Credit Bureau）的數據顯示，2024年第二季超過90天無法還款的個人貸款帳戶達到960萬個，欠債達到1兆1600億泰銖，占整體貸款的8.48%。

這些超過90天無法還款的個人貸款帳戶，71%是向銀行或是國有特別金融機構借貸，多數是貸款買車或是買房。（編輯：田瑞華）1131130