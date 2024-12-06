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俄烏參與歐安組織會議不歡而散 美俄外長未見面交談

2024/12/6 11:34
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（中央社馬爾他塔卡利5日綜合外電報導）烏克蘭外交部長在馬爾他出席一場國際會議時，指控俄羅斯外長拉夫羅夫為「戰爭罪犯」。美國國務卿布林肯會議期間未與俄國外長會談。

法新社報導，歐洲安全暨合作組織（Organization for Security and Cooperation in Europe，OSCE）這次在馬爾他舉行會議，俄烏外長同桌而坐，西比哈（Andriy Sybiga）指責莫斯科是「我們共同安全的最大威脅」。這是自2022年俄國入侵烏克蘭以來，拉夫羅夫首次訪問歐盟成員國。

根據外交消息人士，當拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在塔卡利（Ta'Qali）舉行的會議中講話時，波蘭、拉脫維亞外長，以及6名其他代表起身離場。

波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）今天稍早表示，他拒絕「聽這些謊言」，接著再次要求將俄羅斯從歐洲安全暨合作組織暫時除名。

擁有57個成員國的歐洲安全暨合作組織在冷戰期間成立，但俄羅斯入侵烏克蘭以來基本陷入停擺。

拉夫羅夫坐在聖馬利諾（San Marino）和羅馬尼亞代表之間，他指控北大西洋公約組織（NATO）和歐盟（EU）將歐洲安全暨合作組織政治化，並讓這個組織變得無關緊要。

外界揣測西方國家可能在烏克蘭部署軍隊之際，拉夫羅夫會後接受記者訪問時，指責西方未能重視莫斯科對其派軍支援烏克蘭產生的危險「非常明確的警告」。

會議中輪到美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發言時，他痛批俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）欲將「烏克蘭從地圖上抹去的帝國主義計畫」。

布林肯發言時拉夫羅夫已離開會議室，布林肯還指責拉夫羅夫「用假訊息海嘯淹沒聽眾」。

布林肯之後離開馬爾他，且未與拉夫羅夫會面談話。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1131206

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