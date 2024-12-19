日媒：石破茂有望會晤川普 評估1月中旬訪美

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（中央社東京19日綜合外電報導）日媒今天引述數名消息人士披露，美國總統當選人川普已經告知日方，能在明年1月中旬會晤日本首相石破茂，因此日方已在評估安排石破茂於川普就職前的1月中旬訪問美國。

日本「讀賣新聞」報導，如果這場會談成真，將是石破茂今年10月就任首相以來，第一次與川普（Donald Trump）會面。

川普本月稍早在美國會晤日本已故前首相安倍晉三的遺孀安倍昭惠之後，16日於佛羅里達州的私宅舉行記者會。

川普當時被媒體問到是否於明年1月20日總統就職典禮之前與石破進行會談的問題時回答：「如果他們（日方）希望的話，就那麼做。」川普當時樂見雙方舉行會談，但是未提到具體時程。

日本政府與執政黨正在評估2025年1月21日召開通常國會，在此之前的1月上旬，石破茂預計出訪馬來西亞與印尼。而川普方面提議的時間是1月的第3週，正好是石破茂國內外行程之間的空檔，也比較容易訪美。

石破茂今年11月出訪南美洲國家秘魯與巴西之際，原本尋求在回程前往美國與川普進行會談，不過川普方面當時以受限美國法律等原因表示為難，兩人當時也未碰面。（譯者：楊惟敬/核稿：張曉雯）1131219