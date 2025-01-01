華府制裁伊朗俄羅斯實體 指控干預2024美國大選

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國財政部今天宣布對伊朗和俄羅斯軍方各1附屬組織實施制裁措施，理由是這2個實體曾試圖干預2024年美國選舉。

綜合路透社和法新社報導，遭到制裁的是伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）的附屬組織「認知設計生產中心」（Cognitive Design Production Center），以及設於莫斯科、附屬於俄羅斯軍事情報局（GRU）的「地緣政治專技中心」（Center for Geopolitical Expertise）。

美國財政部在聲明中指出，這2個組織尋求「在2024年美國選舉期間激起社會上和政治上的緊張情勢，以及影響美國選民」。

負責反恐怖主義金融作戰以及金融情報事務的美國財政部代理次長史密斯（Bradley Smith）在聲明中說：「伊朗與俄羅斯的政府攻擊我國選舉過程和選舉制度，透過鎖定特定對象宣傳惡意假訊息試圖分化美國人民。」

根據美國財政部說法，認知設計生產中心至少從2023年就開始替伊朗伊斯蘭革命衛隊規劃認知作戰。

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美國財政部表示，地緣政治專技中心則是在俄羅斯軍事情報局指揮下，利用生成式人工智慧（AI）來生產有關候選人的惡意假訊息，並在美國選舉期間在網路上流傳，包括放在一組刻意製成看來像正規新聞媒體的網站上散播，並且指導及補助深偽影音製作。

美國財政部舉出，地緣政治專技中心曾對1部影片動手腳，來製造「與1名2024年副總統候選人有關的無事實根據指控」。這個中心的主任柯洛文（Valery Mikhaylovich Korovin）今天也遭到美方制裁。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1140101