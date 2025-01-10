委內瑞拉反對派領袖短暫拘留後獲釋 政府否認涉入

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社卡拉卡斯9日綜合外電報導）委內瑞拉在野陣營表示，其黨魁馬查多（Maria Corina Machado）稍早遭安全部隊「強行帶走」後已經獲釋。事發當下，她正在卡拉卡斯參加一場針對總統馬杜洛的抗議活動。

綜合法新社與路透社報導，反對派示威活動遍及全國，試圖在馬杜洛（Nicolas Maduro）第3個總統任期就職前夕對他施壓。

馬查多（Maria Corina Machado）過去數月未公開露面，如今首次參與活動便遭到拘留，引發她的盟友、前總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）強烈抗議，要求立即釋放馬查多。數個國家政府也對此事表達譴責。

根據馬查多所屬政黨「來吧委內瑞拉」（Vente Venezuela）在社群媒體上的聲明，馬查多在拘留期間被迫錄製數段影片。「來吧委內瑞拉」稱將在數小時內公布更多細節。

內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）等政府官員則表示，馬查多遭拘留的消息是反對派為拉攏支持所杜撰的謊言。

卡貝友在卡拉卡斯的執政黨遊行期間表示：「他們可謂荒謬至極，謊稱政府已逮到馬查多。」並指控馬查多自行拍攝這些影片，內容顯示她坐在路邊，提到自己在拘留期間遺失了錢包。

透過 Google News 追蹤中央社

執政黨與反對派皆聲稱在去年的總統大選中獲勝。

國家選舉機構與最高法院雖然聲稱馬杜洛在去年7月的選舉中勝出，卻從未公布詳細計票結果。在馬杜洛任內，委國經濟與社會危機持續惡化。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140110