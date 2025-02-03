澳洲政府制裁Terrorgram 打擊極端主義網路組織

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（中央社記者楊淳卉雪梨3日專電）澳洲政府今宣布將對極端網路組織Terrorgram實施反恐資金制裁，因應近日頻傳的反猶犯罪。若使用Terrorgram的資產或提供其資金，將構成刑事犯罪。這是澳洲首次對網路組織實施此類反恐制裁。

Terrorgram是一個推崇新法西斯主義、白人至上、反猶主義等極端主義的去中心化的網路組織，其透過社交媒體平台Telegram的頻道和帳戶運作，分享如何進行種族暴力和反政府恐怖活動的指引。這些頻道也是極端主義團體，如Atomwaffen Division和The Base等，進行交流和組織活動的重要通訊管道。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）表示，澳洲政府對Terrorgram網站實施反恐資金制裁。任何人若使用或處理Terrorgram的資產，或向其提供資金，均可能構成刑事犯罪，並可能處10年以上的監禁及高額罰款。

黃英賢強調，「這是澳洲首次對網路實體施加制裁，這一決定反映出政府為了保障民眾安全，必須採取所有必要措施來打擊極端主義，對抗反猶太主義及一切形式的仇恨行為。」

近來，澳洲各大城市都傳出針對猶太人的事件，包括雪梨有汽車和房屋遭到反猶主義人士塗鴉破壞等。對此，澳洲政府已祭出數項因應措施，包括上月宣布成立全國資料庫追蹤反猶犯罪，並釐清是否有海外勢力或個人資助罪犯等。

澳洲也是繼英國、美國之後，對Terrorgram採取行動的國家。

2024年4月，英國政府將Terrorgram列為被禁止的恐怖組織名單。同年9月，美國逮捕兩名Terrorgram領導人，他們被控涉嫌煽動犯罪攻擊黑人、猶太人、移民及多元性別社群，並密謀為恐怖份子提供物資、煽動謀殺聯邦官員及分發炸彈製作指南等。

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此外，黃英賢今還宣布對四個極端主義組織實施反恐資金制裁，分別為National Socialist Order、Russian Imperial Movement、Sonnenkrieg Division及The Base。

同時，澳洲政府也對黎巴嫩真主黨新領袖卡西姆（Naim Qassem）實施制裁。2024年10月，卡西姆在真主黨創黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）因以色列空襲死於黎巴嫩貝魯特南部後，接任真主黨總書記一職。（編輯：陳慧萍）1140203