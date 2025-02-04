中國出手反制 10日對美部分商品課10%至15%關稅

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（中央社台北4日電）美國總統川普宣布對中國商品課徵10%關稅後，中國官方今天宣布，將從10日起對美國部分進口商品加徵10%至15%的關稅，涉及煤炭、天然氣、大排量汽車等商品，並且將對美國科技巨擘谷歌公司（Google）展開立案調查。

隨著川普（Donald Trump）入主白宮，美中貿易戰與科技戰煙硝味再起。

根據財聯社等陸媒報導，中國國務院關稅稅則委員會今天公告，根據關稅法、海關法、對外貿易法等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，從2025年2月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

根據公告，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅，共有8類商品，包含未製成型的無煙煤，煉焦煤，未製成型的其他煙煤，未製型的其他煤，煤磚、煤球及用煤製成的類似固體燃料，未製成型的褐煤，製成型的褐煤，液化天然氣。

公告指出，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅，共有72類商品，包含糞肥施肥機、化肥施肥機、純電動貨車等商品。

公告表示，對原產於美國的所列進口商品，在現行適用關稅稅率基礎上分別加徵相應關稅，現行保稅、減免稅政策不變，這次加徵的關稅不予減免。

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中國國務院關稅稅則委員會表示，1日美國政府宣布以芬太尼（fentanyl）等問題為由對所有中國輸美商品加徵10%關稅。「美方單邊加徵關稅的做法嚴重違反世界貿易組織規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞」。

另據國家市場監管總局消息，因谷歌公司涉嫌違反「反壟斷法」，市場監管總局依法對谷歌公司開展立案調查。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1140204