庫克群島總理率團訪中 與北京討論深海採礦合作

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）太平洋島國庫克群島正考慮在自家水域展開深海採礦活動，該國官員今天表示，他們隨總理布朗訪問中國期間，已就海床礦物研究與中方商議合作事宜。

法新社報導，庫克群島的海床礦物管理委員會（Seabed Minerals Authority）官員提到，他們本週隨布朗（Mark Brown）赴中國進行為期5天的國是訪問時，已與中國研究機構舉行高層會談。

海床礦物管理委員會透過聲明表示，與中國研究人員會談，凸顯雙方在海床礦物等方面的「合作機會」。

根據聲明，庫克群島代表團也談到在海洋及深海探勘技術進行合作的可能性。身兼海床礦物部長的布朗說：「這些對話為新領域合作打開大門。」

庫克群島已授權3間企業探勘海床中富含鎳、鈷等金屬的多金屬結核（polymetallic nodule）。

布朗訪中期間預計和北京敲定一項「全面戰略夥伴關係聯合行動計畫」（Joint Action Plan for Comprehensive Strategic Partnership），此舉引起紐西蘭不滿。

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紐西蘭外交部長皮特斯（Winston Peters）日前表示，庫克群島並未就這些舉措先行徵詢他的意見。

庫克群島是南太平洋一個小型自治國家，與紐西蘭維持「自由聯合」關係，紐國政府向這個前屬地提供預算支持，並在外交與國防事務上提供協助。庫克群島約有1萬7000名居民，皆持有紐國公民身分。（譯者：洪培英/核稿：洪啓原）1140214