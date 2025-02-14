捷克擴大烏克蘭難民保護 俄羅斯公民入籍條件更嚴格

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）捷克總統帕維爾簽署一項修正案，延長對烏克蘭難民的保護措施，加強對俄羅斯公民申請捷克國籍的限制。此外，捷克政府也為烏克蘭難民最終返鄉做準備，計劃自6月起在布拉格設立返鄉中心。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，捷克是烏克蘭最堅定的盟友之一，並收留大批烏克蘭難民。截至今年2月初，捷克已提供逾39.5萬名烏克蘭難民臨時保護。

據捷克新聞社「西蒂卡」（CTK）報導，帕維爾（Petr Pavel）近期簽署一項修正案，捷克政府將烏克蘭難民的臨時保護期限延長到今年3月，並提供醫療健保、教育與就業機會。

新的修正案規定，那些在捷克已住滿2年的難民可申請特殊的長期居留，但前提是申請者必須經濟獨立、有穩定的住所，且確保孩子就學。

此外，帕維爾簽署的修正案還規定，俄羅斯公民申請捷克國籍時，必須放棄俄羅斯國籍並提供證明。

這項修正案也加強對未經授權的外國勢力活動懲罰，違者最高可被判處5年監禁，在戰時狀態最高可判15年。該條款適用於任何為外國政府或組織工作，並企圖損害捷克主權或安全的人。

此外，該修正案還收緊臨時保護延續、庇護程序與旅行身分證的發放條件，使已被母國要求返回的外國人更難留下來。被列入制裁名單的俄羅斯和白俄羅斯公民將被送回母國。

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捷克內政部長拉庫尚（Vít Rakušan）宣布，政府計劃於6月在布拉格設立一個返鄉中心，為希望返回烏克蘭戰後重建的難民提供法律援助、後勤支持與相關資訊。中心的資金來自烏克蘭政府、捷克內政部與歐盟。

返鄉中心將參考德國與波蘭的類似機構，主要將由烏克蘭籍人員營運，捷克內政部移民與庇護部的工作人員提供協助。（編輯：唐佩君）1140214