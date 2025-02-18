美特使：不會對烏克蘭強加任何協議

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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）美國總統川普任命的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）今天說，沒人會強行要烏克蘭接受任何和平協議；至於華府是否為未來任何歐洲維和人員提供保證的問題，之後再討論。

綜合法新社與路透社報導，凱洛格預計19日抵達烏克蘭展開3天會談，期間將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。

川普今年1月上任後，同意與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）共同努力促成俄烏和平，讓美國的盟友措手不及。美國高階官員明天將首度在沙烏地阿拉伯會晤俄羅斯談判人員。

凱洛格說，美方同時也致力讓莫斯科與基輔坐上談判桌，由他先聯繫烏克蘭。

凱洛格堅稱，最終將由澤倫斯基決定烏克蘭是否接受美方斡旋而來的任何協議。

凱洛格在布魯塞爾的北大西洋公約組織（NATO）總部與盟友會談後告訴記者：「烏克蘭人做的決定就是烏克蘭的決定…澤倫斯基是主權國家的民選領袖，那是他要做的決定，沒人會將這些（決定）強加於一位主權國家的民選領袖。」

凱洛格說，他的工作是「促成」協議，「確保有堅實的安全保證，（保障）烏克蘭為主權國家」。

歐洲人擔心自己被排除在任何談判之外，多國領袖今天在巴黎開會試圖研擬策略。

凱洛格重申先前的說法，即歐洲方不會直接參與談判，但會獲得資訊，「我不認為讓每個人都坐上談判桌是合理或可行的做法」。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）對烏克蘭加入北約組織或取回所有領土的目標潑了冷水，但凱洛格說：「一切都還在談。」

他也不排除在美俄談判過程中談到歐洲和全球安全等更廣泛的議題。

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他補充道，「要是談到全球性議題，我也不覺得意外」，表明可能試圖打擊俄羅斯與伊朗、北韓和中國的關係。

凱洛格還說，俄烏戰爭打了近3年，他認為雙方都準備好停手，因為兩邊都無法取得決定性勝利。（譯者：曾依璇/核稿：蔡佳敏）1140218