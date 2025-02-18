日本福岡縣「台灣有事」應對案 4.7萬人安置7城市

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（中央社記者戴雅真東京18日專電）日本福岡縣政府17日公布應對「台灣有事」的初期計畫案，擬定若發生緊急事態，將把沖繩縣的先島諸島居民約4萬7000人撤離至福岡市、北九州市等7個城市安置。

西日本電視台報導，日本政府考量「台灣有事」（台灣發生緊急事態）的可能性，計劃把先島諸島約12萬居民，分別撤離至九州山口地方的8個縣避難，其中福岡縣被要求制定接收來自石垣島、宮古島約4萬7000居民的計畫案。

根據計畫案，福岡市將接收來自石垣島的2萬7014人，北九州市等6個城市將接收來自宮古島市的2萬383人，包括北九州市1萬2252人、久留米市2466人、大牟田市1471人、飯塚市1709人、田川市1081人、朝倉市1404人。

來自石垣市的居民將經由福岡機場抵達避難地區；宮古島市居民則透過鹿兒島機場，再搭乘租賃巴士或火車前往避難地區。在撤離的初期1個月，人員會被安置在旅館之類的住宿設施；如果避難期延長，則計劃轉移至公營住宅或租賃住宅。

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居住在旅館時期，基本上會供應三餐。根據「災害對策基本法」，政府假定每人每晚含3餐費用為7000日圓（約新台幣1500元）。不過，福岡縣表示，縣內實際住宿價格約為每晚1萬2000日圓，而且不含餐；政府的標準不符實際狀況，將向國家要求調整。

日本政府計劃在3月底彙整，並公布九州山口地方的初期避難計畫案。（編輯：陳妍君）1140218