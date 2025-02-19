北海道雪地10車事故 台灣旅客實錄部分追撞過程

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本北海道旭川市2月15日發生觀光巴士等共10輛車事故，造成4人受傷，所幸都無生命危險。而一名到當地旅遊的台灣男性，拍攝到大型巴士推撞前車滑向事故現場的二次追撞過程。

日本札幌電視台（STV）報導，這名男性是台灣旅行團的攝影師，名字叫郭哲維。他當時搭乘的巴士遭事故波及，所以下車確認四周狀況。

事發當下氣溫約攝氏零下2度。警方表示，現場路面是結凍狀態。

拍攝到部分事故過程影像的郭哲維以中文接受札幌電視台記者訪問時說，「整個坡道的路面是結冰的，所以當時只要是在坡道上面的車子，就是沒有辦法避免這樣子的現象」。

最初車禍發生後，郭哲維下車跟同團旅客聊天時，突然看到一輛大型巴士推著一輛「輕自動車」（排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛）往事故現場方向滑行，直到撞上靜止的事故車輛後才停止。

郭哲維回想事發當時狀況說，當時聽到上坡處有碰的一聲，現場看起來時速大概50公里左右，所以導致它的速度是愈來愈快，「它在終點的時候速度看起來的確是相當快」。

之後郭哲維也參與救援遭夾在大型巴士間車內駕駛的工作。

就在消防隊員抵達，以為事故已告一段落時，沒想到又看到另一輛輕自動車朝發生事故的觀光巴士滑行，同樣直到撞上巴士才停住。

這一連串事故總計波及10輛大小車輛，造成輕自動車上的50多歲女性等4人受傷，所幸都無生命危險。

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郭哲維說：「我們台灣的旅客在晚間的時候聽到日本的新聞媒體報導，那3位女士都沒有生命危險的時候，其實我們是真的鬆了一口氣。」

旭川市政府已針對發生事故的結凍坡道採取暫時禁止觀光巴士等大型車輛通行，及增加在路面撒上砂子的次數等措施，避免再發生車輛打滑事故。（譯者：黃名璽）1140219