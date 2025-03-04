范斯：讓美國擁有經濟利益 是烏克蘭最佳安全保障

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國副總統范斯（JD Vance）今天對福斯新聞（Fox News）表示，讓美國人未來在烏克蘭擁有經濟利益，會是這個2022年2月被俄羅斯入侵國家的最佳安全保障。

路透社報導，美國總統川普一直在尋求與擁有大量鋰礦和稀土的烏克蘭達成礦產協議，作為對俄羅斯入侵烏克蘭期間，美國對烏克蘭提供數以十億計美元援助的回報。川普表示，他明天就這項潛在協議的未來提供更多細節。

烏克蘭總統澤倫斯基2月28日在白宮與川普的會談不歡而散，並未就這項議題達成正式協議。

范斯受訪時表示：「如果你想要真正的安全保障，如果想真正確保（俄羅斯總統）蒲亭不再入侵烏克蘭，最好的安全保障，就是讓美國人未來在烏克蘭獲得經濟上的好處。」

「這樣的安全保障遠比某個30或40年沒有打過仗的國家派出2萬名軍隊更好。」

范斯還說：「川普總統明確且始終表示，只要澤倫斯基願意認真討論和平，大門是敞開的。你不能進入白宮橢圓形辦公室或其他任何地方，卻連討論和平協議的細節都不願意。」

范斯在受訪時也表示，相信澤倫斯基「最終」會同意與俄羅斯討論和平。

范斯表示，澤倫斯基2月28日在白宮與川普見面時「缺乏尊重」，「明顯表現出不願意參與美國總統尋求的和平進程」。

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范斯說：「我認為澤倫斯基當時還搞不清楚，坦白講，他現在也還搞不清楚，但我認為他終究會搞懂的，他必須搞懂。」

福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity）這段訪問是在白宮宣布川普暫停對烏軍援之前錄製，川普暫停軍援的目的，是想迫使基輔同意與俄羅斯進行和平談判。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140304