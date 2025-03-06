川普精簡人力大刀砍向退伍軍人事務部 影響逾7萬人

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國退伍軍人事務部部長柯林斯（Doug Collins）今天表示，總統川普政府計劃自退伍軍人事務部裁減超過7萬名員工，退伍軍人事務部負責管理退伍軍人的醫療服務及其他福利。

法新社報導，精簡退伍軍人事務部人力的舉措，讓川普前所未有的削減開支行動來到另一個敏感領域，民主黨人立即對這項計畫表達不滿。川普政府削減開支行動由億萬富翁幕僚馬斯克（Elon Musk）主導。

柯林斯在社群媒體X發布的影片中表示：「多年來，退伍軍人一直都在訴求更有效率、更可靠且更透明的退伍軍人事務部。這個政府終於要給退伍軍人他們想要的。」

他說：「我們的目標是要將退伍軍人事務部的員工人數從現有的約47萬人，減少到2019年底的水準，大約是39萬8000人。」不過，退伍軍人事務部上個月發布的聲明中提到，目前在職員工總人數為47萬9000多人。

柯林斯補充表示：「我們會在不刪減提供退伍軍人及退伍軍人事務部受益人醫療照護或福利的情況下，達成這個目標。」

法新社稍早取得的一份退伍軍人事務部內部備忘錄顯示，退伍軍人事務部將與馬斯克領導的政府效率部（Department of Government Efficiency, DOGE）合作，以「找出並消除浪費、減少管理層級與官僚作風、縮小規模並提升工作效率」，將初期目標設定為回到2019年的員工編制。

美國政府雇員聯合會（American Federation of Government Employees）主席凱利（Everett Kelley）抨擊這項計畫說：「這些即將被解僱的員工是愛國的美國人，他們選擇在退伍軍人事務部工作，是因為他們真心關懷退伍軍人及其家眷的福祉。」

凱利還說：「退伍軍人事務部多年來一直嚴重人手不足，導致有需要的退伍軍人等待服務時間更長。政府效率部大舉裁減資深員工，加上非法解僱數以千計試用期員工，只會讓事情變得更糟。」

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部分民主黨議員也抨擊這項裁員計畫，包括聯邦眾議院議員高野（Mark Takano）。高野透過聲明表示：「這場刻意削減退伍軍人事務部員工的行動…不僅危險，更徹底背叛了退伍軍人。」

高野說：「這些削減不僅會影響尋求醫療照護的人，更將在退伍軍人事務部各個領域製造混亂。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1140306