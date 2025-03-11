川習生日高峰會 北京希望川普來訪避免外交風險

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（中央社記者廖漢原紐約10日專電）「華爾街日報」報導，美國總統川普與中國國家主席習近平有意在6月舉行「生日高峰會」。報導指出，雙方仍在初步討論階段，未有具體結論，北京希望川普訪中，避免出現烏克蘭總統澤倫斯基白宮口角爭執的外交風險。

華爾街日報（The Wall Street Journal）引述知情人士說法報導，華府與北京已開始討論川習在6月舉行「生日峰會」。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。

知情人士指出，討論還在初步階段，川普（Donald Trump）對中國增加關稅並進行其他反制措施，旨在建立談判籌碼。討論至今沒有具體安排，白宮與中國駐美使館未回應報導。

川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場與營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導指出，習近平如果前往華府，會有在兩國緊張時看來像似懇求川普的風險，涉事中方官員也擔心，期間會發生類似澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在白宮公開吵架的狀況。

知情人士認為，這是中方對安排川普前往北京興趣比較高的原因，這種可能在後續討論中還是存在。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱是好朋友，同時也對中國課徵關稅，但兩人私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

在幕後，北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。

美國高層近期直接與俄羅斯會談，中方也想更瞭解川普擁抱俄羅斯與總統蒲亭（Vladimir Putin）原因，川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

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中國外交部長王毅上月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

香港南華早報（South China Morning Post）早前也報導，川普最快可能下個月訪中會晤習近平。（編輯：張芷瑄）1140311