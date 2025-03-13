烏克蘭同意停火30天 川普盼蒲亭也接受
2025/3/13 01:54
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）烏克蘭昨天同意美國所提出的與俄羅斯停火30天建議方案，美國總統川普今天指出，美方談判代表正前往俄國，他希望俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）會接受這項方案。
美國國務院昨天表示，烏克蘭準備接受美國的建議，立即落實為期30天的暫時停火協議，經雙方同意可延長停火期限，但須經俄羅斯接受並同時執行。
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川普（Donald Trump）今天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）告訴記者：「就在我們談話的同時，人們（美方談判代表）正前往俄羅斯。希望我們能讓俄羅斯停火。」
此外，川普還在白宮告訴記者：「我希望他（蒲亭）將會停火。」（譯者：陳正健）1140313
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