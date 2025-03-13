蒲亭視導收復庫斯克俄軍 俄智庫揭克宮罷兵條件

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（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天視察西部庫斯克地區，命令俄軍加緊反攻收復所有失地；烏克蘭則說烏軍快速轉移到更有利位置。一份俄方智庫報告揭露，俄方屬意的和平條件堪稱苛刻。

綜合法新社和路透社報導，這是自烏軍去年8月發動逆襲打入庫斯克（Kursk）以來，蒲亭（Vladimir Putin）首度造訪當地。蒲亭身穿軍用迷彩服，對俄軍近日戰果表示肯定，並鼓勵官兵再接再厲。

● 蒲亭令加快收復庫斯克 被俘烏軍以恐怖分子訴究

他也表明考慮在毗鄰庫斯克的烏克蘭蘇米（Sumy）地區設立新緩衝區，以防烏克蘭未來任何可能的入侵。

他在電視轉播的談話中說：「我希望我們的部隊能完成所需的一切作戰任務，讓庫斯克地區的領土盡快從敵人手中徹底解放。」

「我們近期的任務是盡可能在最短時間內，徹底擊敗仍盤踞庫斯克頑抗的敵軍，完全解放庫斯克地區領土，恢復國家邊界一帶局勢。當然，我們也需考慮沿著國家邊界設置安全區。」

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴蒲亭，俄軍過去5天內已在庫斯克地區收復24個聚落，還說俄軍「正有系統地殲滅敵方」。

在俄羅斯國營電視台播出蒲亭談話影片的幾分鐘後，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示烏軍正在後撤以減少損失。

● 俄收復近9成庫斯克失地 烏軍司令稱轉進有利位置

瑟爾斯基在臉書（Facebook）貼文：「在最艱難的情況下，我的首要任務始終是拯救烏克蘭軍人生命。為此，國防部隊在必要時會轉移至更有利位置。儘管來自俄羅斯和北韓軍隊的壓力增加，我們仍將在庫斯克地區堅守防線，只要這是適當且必要之舉。」

烏克蘭和盟國表示，有超過1萬名北韓士兵正在庫斯克一帶替俄羅斯作戰。

格拉西莫夫表示，俄羅斯已在當地擄獲430名烏軍；瑟爾斯基則表示有942名俄羅斯人被擄。

蒲亭指出，遭俘的烏軍作戰人員將「依據俄羅斯聯邦法律視為恐怖分子」，稱這些人可能面臨俄國司法訴究，判刑數十年，還說外籍雇傭軍不屬受日內瓦公約（Geneva Convention）保障的「戰俘」。

格拉西莫夫表示，俄軍已在庫斯克地區收復約1100平方公里土地，這幾乎是烏克蘭去年8月突襲行動中占得的全部區域。

俄軍加速收復庫斯克，時值美國呼籲俄羅斯「無條件」接受為期30天的全面停火，這項計畫已獲基輔當局支持。烏克蘭曾希望拿所佔庫斯克土地，作為與莫斯科和談籌碼。

紐約時報指出，俄軍此際即將收復蘇賈（Sudzha）。蘇賈是庫斯克一個人口重鎮，也是俄國天然氣輸往歐洲的樞紐，在去年基輔閃電逆襲時遭烏軍攻佔。俄軍8日宣稱派出約800名戰士從一條關閉的天然氣管道行軍十多公里悄悄迂迴，從烏軍後方逆襲突破庫斯克戰局。

● 俄智庫揭克宮苛刻和談條件

華盛頓郵報披露一份與俄羅斯聯邦安全局（FSB）關係密切的莫斯科智庫報告，內容含俄方對結束俄烏衝突一些苛刻條件。報告稱美國總統川普盼上任100天內達成俄烏和平的想法「不可能實現」，指烏克蘭危機的和平解決方案「在2026年之前都不會出現」。

報告否決所有向烏克蘭派維和部隊計畫，堅持俄國所佔得烏克蘭土地的主權需被承認。報告籲在烏國東北與俄國布揚斯克（Bryansk）和貝爾哥羅德（Belgorod）等俄烏邊境建立緩衝區，及在靠近克里米亞的烏南建立非軍事區。這恐衝擊烏國黑海港市敖德薩（Odessa）。

這份報告是一間與俄國聯邦安全局第五處（督導對烏任務）關係密切的俄國智庫，於2月18日美俄高層於沙國會面前所提出。一名與俄國外交部關係密切的俄國學者表示，報告建議內容反映莫斯科內部普遍共識。

這份報告提出俄國可利用美中、美歐間緊張加劇來增強俄方談判地位，也舉出美國可獲取俄羅斯礦產資源的途徑，包括在烏克蘭的俄佔區如烏東頓巴斯。內容特別提到頓巴斯蘊藏稀土資源。

報告指俄國可藉不在與歐盟接壤的白俄部署「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈，換取美國同意不在歐陸部署新的飛彈系統。報告還建議俄國停止向被視為對美國「不友好」國家提供武器，換取美國停止軍援烏克蘭。

這份報告否決川普俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）所提初步和平倡議，當中一項內容是烏克蘭放棄被俄羅斯所佔領土，且基輔同意日後不透過軍事或外交收復失地。

報告認為凱洛格的提議不足以達成永久和平，因為只要俄國新佔地的主權未獲承認，中短期內武裝衝突「很有可能」復燃，例如「美國下次更換政府後」。

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報告也不看重烏克蘭可能的政治讓步，例如基輔承諾不入北約和舉辦允許親俄政黨參與的大選。報告認為這些讓步「遠遠不夠」，直言當前的基輔政權實際上已無法從根本轉性，「需要徹底拔除」。

此外，報告認為向烏克蘭派駐維和特遣部隊屬「絕對不必要之舉」，因為任何這類部隊都將處於「西方牢牢掌控下」。俄國「絕對不接受」達成和平協議後美國繼續武裝烏克蘭，也不同意烏克蘭日後維持當前這種100萬兵力的規模。（譯者：李佩珊、陳亦偉/核稿：張曉雯）1140313