加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 國際

蒲亭視導收復庫斯克俄軍 俄智庫揭克宮罷兵條件

2025/3/13 12:27
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天視察西部庫斯克地區，命令俄軍加緊反攻收復所有失地；烏克蘭則說烏軍快速轉移到更有利位置。一份俄方智庫報告揭露，俄方屬意的和平條件堪稱苛刻。

綜合法新社和路透社報導，這是自烏軍去年8月發動逆襲打入庫斯克（Kursk）以來，蒲亭（Vladimir Putin）首度造訪當地。蒲亭身穿軍用迷彩服，對俄軍近日戰果表示肯定，並鼓勵官兵再接再厲。

● 蒲亭令加快收復庫斯克 被俘烏軍以恐怖分子訴究

他也表明考慮在毗鄰庫斯克的烏克蘭蘇米（Sumy）地區設立新緩衝區，以防烏克蘭未來任何可能的入侵。

他在電視轉播的談話中說：「我希望我們的部隊能完成所需的一切作戰任務，讓庫斯克地區的領土盡快從敵人手中徹底解放。」

「我們近期的任務是盡可能在最短時間內，徹底擊敗仍盤踞庫斯克頑抗的敵軍，完全解放庫斯克地區領土，恢復國家邊界一帶局勢。當然，我們也需考慮沿著國家邊界設置安全區。」

俄羅斯參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）告訴蒲亭，俄軍過去5天內已在庫斯克地區收復24個聚落，還說俄軍「正有系統地殲滅敵方」。

在俄羅斯國營電視台播出蒲亭談話影片的幾分鐘後，烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）表示烏軍正在後撤以減少損失。

● 俄收復近9成庫斯克失地 烏軍司令稱轉進有利位置

瑟爾斯基在臉書（Facebook）貼文：「在最艱難的情況下，我的首要任務始終是拯救烏克蘭軍人生命。為此，國防部隊在必要時會轉移至更有利位置。儘管來自俄羅斯和北韓軍隊的壓力增加，我們仍將在庫斯克地區堅守防線，只要這是適當且必要之舉。」

烏克蘭和盟國表示，有超過1萬名北韓士兵正在庫斯克一帶替俄羅斯作戰。

格拉西莫夫表示，俄羅斯已在當地擄獲430名烏軍；瑟爾斯基則表示有942名俄羅斯人被擄。

蒲亭指出，遭俘的烏軍作戰人員將「依據俄羅斯聯邦法律視為恐怖分子」，稱這些人可能面臨俄國司法訴究，判刑數十年，還說外籍雇傭軍不屬受日內瓦公約（Geneva Convention）保障的「戰俘」。

格拉西莫夫表示，俄軍已在庫斯克地區收復約1100平方公里土地，這幾乎是烏克蘭去年8月突襲行動中占得的全部區域。

俄軍加速收復庫斯克，時值美國呼籲俄羅斯「無條件」接受為期30天的全面停火，這項計畫已獲基輔當局支持。烏克蘭曾希望拿所佔庫斯克土地，作為與莫斯科和談籌碼。

紐約時報指出，俄軍此際即將收復蘇賈（Sudzha）。蘇賈是庫斯克一個人口重鎮，也是俄國天然氣輸往歐洲的樞紐，在去年基輔閃電逆襲時遭烏軍攻佔。俄軍8日宣稱派出約800名戰士從一條關閉的天然氣管道行軍十多公里悄悄迂迴，從烏軍後方逆襲突破庫斯克戰局。

● 俄智庫揭克宮苛刻和談條件

華盛頓郵報披露一份與俄羅斯聯邦安全局（FSB）關係密切的莫斯科智庫報告，內容含俄方對結束俄烏衝突一些苛刻條件。報告稱美國總統川普盼上任100天內達成俄烏和平的想法「不可能實現」，指烏克蘭危機的和平解決方案「在2026年之前都不會出現」。

報告否決所有向烏克蘭派維和部隊計畫，堅持俄國所佔得烏克蘭土地的主權需被承認。報告籲在烏國東北與俄國布揚斯克（Bryansk）和貝爾哥羅德（Belgorod）等俄烏邊境建立緩衝區，及在靠近克里米亞的烏南建立非軍事區。這恐衝擊烏國黑海港市敖德薩（Odessa）。

這份報告是一間與俄國聯邦安全局第五處（督導對烏任務）關係密切的俄國智庫，於2月18日美俄高層於沙國會面前所提出。一名與俄國外交部關係密切的俄國學者表示，報告建議內容反映莫斯科內部普遍共識。

這份報告提出俄國可利用美中、美歐間緊張加劇來增強俄方談判地位，也舉出美國可獲取俄羅斯礦產資源的途徑，包括在烏克蘭的俄佔區如烏東頓巴斯。內容特別提到頓巴斯蘊藏稀土資源。

報告指俄國可藉不在與歐盟接壤的白俄部署「榛果樹」（Oreshnik）中程彈道飛彈，換取美國同意不在歐陸部署新的飛彈系統。報告還建議俄國停止向被視為對美國「不友好」國家提供武器，換取美國停止軍援烏克蘭。

這份報告否決川普俄烏特使凱洛格（Keith Kellogg）所提初步和平倡議，當中一項內容是烏克蘭放棄被俄羅斯所佔領土，且基輔同意日後不透過軍事或外交收復失地。

報告認為凱洛格的提議不足以達成永久和平，因為只要俄國新佔地的主權未獲承認，中短期內武裝衝突「很有可能」復燃，例如「美國下次更換政府後」。

google news透過 Google News追蹤中央社

報告也不看重烏克蘭可能的政治讓步，例如基輔承諾不入北約和舉辦允許親俄政黨參與的大選。報告認為這些讓步「遠遠不夠」，直言當前的基輔政權實際上已無法從根本轉性，「需要徹底拔除」。

此外，報告認為向烏克蘭派駐維和特遣部隊屬「絕對不必要之舉」，因為任何這類部隊都將處於「西方牢牢掌控下」。俄國「絕對不接受」達成和平協議後美國繼續武裝烏克蘭，也不同意烏克蘭日後維持當前這種100萬兵力的規模。（譯者：李佩珊、陳亦偉/核稿：張曉雯）1140313

庫斯克
南韓情資：北韓增派上千士兵赴俄俄拒澤倫斯基交換失土提議 占領範圍差距、美方反應一次看
蒲亭
烏克蘭同意30天停火協議 川普特使赴莫斯科盼俄國點頭華郵：親俄智庫文件稱川普不可能百日達成和平協議
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：