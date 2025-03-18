白宮：川普蒲亭通話 商討終止俄烏戰爭

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓18日專電）白宮官員今天表示，美國總統川普（Donald Trump）與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）正在通話，「通話進行順利」。兩人通話主要是為了解決持續超過3年的俄烏戰爭。

白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）今早近11時在社群媒體X推文表示，川普自美東時間早上10時起在白宮橢圓形辦公室和蒲亭通話，「通話進行順利，還在進行中」。

大約過了半小時後，史卡維諾再度推文說，兩人通話仍在進行中。

川普昨天在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，將與蒲亭通話商討俄烏戰爭議題，「最終協議有許多內容已達成共識，但仍有很多待討論」。每週俄烏雙方都有數千名士兵喪命，戰爭「必須立即停止」。

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美國和烏克蘭高層11日在沙烏地會談後，烏克蘭接受華府提出停火30天的建議，經雙方同意，可以延長停火期限；美國隨後也恢復對烏克蘭軍援和情報共享。

川普日前表示，停火是第一階段，美烏雙方已討論過最終協議的諸多細節，現在就看俄羅斯是否接受。他也透露，將與俄方談及土地、電廠劃分。（編輯：陳正健）1140318