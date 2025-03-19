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川普自砍國營媒體軟實力 中國等敵方恐撿現成便宜

2025/3/19 19:46
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普政府開鍘美國之音、自由亞洲電台等政府出資的媒體，國會議員和維權人士認為，在北京當局急著拓展全球影響力的節骨眼，華府此舉無疑是自砍辛苦掙得的軟實力。

路透社報導，美國之音（VOA）為二戰烽火正酣之際為了打擊納粹宣傳戰而成立，自那之後一路發展成為國際廣播媒體，透過40多種語言在網路、廣播電台和電視上對外播放，將美國新聞敘事傳送到沒有新聞自由的國家。

這個月15日，美國之音1300多名的美國員工遭令停職休假，其姐妹台也被斷資，是總統川普和他身價億萬的顧問馬斯克（Elon Musk）縮減聯邦政府開支的一環。

之所以會有這樣的發展，是因為川普14日對美國之音的上級機構美國國際媒體署（U.S. Agency for Global Media）開鍘，迫使這個機構終止向旗下媒體提供資助，其中包括自由歐洲電台／自由電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）以及自由亞洲電台（Radio Free Asia），前者播送範圍涵蓋俄羅斯、烏克蘭等東歐地區，後者則涵蓋中國、北韓等亞洲地區。

維權人士表示，美國之音和自由亞洲電台數十年來靠著多國語言的記者群，揭露了中共和其他專制國家的濫權行為，讓中國維吾爾穆斯林等少數民族受壓迫的情況更廣為人知。

聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會的民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）告訴路透社，斬了這些媒體機構，唯一高興的人是全球各地的敵國和獨裁者，尤其是中國和北韓這類沒有媒體自由的地方。

眾院東亞及太平洋事務小組委員會共和黨籍主席金映玉（Young Kim）同樣重砲批評此舉，她告訴政治新聞網站Politico「中國觀察家」（China Watcher）說，「破壞自由亞洲電台和美國國際媒體署其他平台，違背了我國建國的自由原則，並將影響力拱手讓給了中國共產黨、北韓和其他政權」。

曾身陷囹圄的中國民主人士高瑜16日在社群媒體X發文說，美國之音和自由亞洲電台關閉的消息讓她「痛徹心扉」。她點出，中共當局過去曾警告她切勿接受這兩家媒體的採訪，這「使我認識到，中共當局最忌憚的就是美國這兩家媒體」。

特別是自由亞洲電台，一直是北京當局背上的芒刺，旗下維吾爾語記者群曾協助記錄美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）口中，中國政府針對維吾爾少數民族發動的「種族滅絕」行為。北京當局斷然否定這樣的說法。

在2023年的報告中，美國國務院表示，中國每年砸下數十億美元用於資訊操縱手段，包括透過「公開和非公開手段」收購外國媒體股份。

而這正是中共擴大中國國營媒體在全球影響力的一環，特別是北京此時和華府之間地緣政治競爭正日益加劇。

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旅美維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）表示，自由亞洲電台的報導放大個別故事的聲量，避免中共暴行淪為區區幾行數據而已。

她說，美國政府撤銷國營媒體資金的這一步，不僅「重挫了維吾爾人的使命」，也等於送給壓迫他們的人一份大禮。她說，總統川普任命盧比歐為國務卿時，「曾強調盧比歐在打擊維吾爾族強迫勞動方面的領導力。我希望川普能翻轉這項決策」。（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1140319

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