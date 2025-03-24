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烏克蘭：美烏預計24日在沙烏地舉行新一輪會談

2025/3/24 22:28
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（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭與美國官員今天預計在沙烏地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）會面，繼續商討潛在的俄烏停火。在此之前，美國與俄羅斯的代表已針對此事舉行會談。

不願具名的烏克蘭高階官員向法新社等數家媒體透露：「目前為止，我們正在等待美國與俄羅斯會談的結果。根據這個結果，我們將與美國舉行另一場會議。」官員強調，這場會議預計於「今天」舉行。

此外，烏克蘭國營鐵路公司「烏克蘭鐵路」（Ukrzaliznytsia）今天表示，旗下技術人員和國安部門連續第2天合力因應計畫縝密的網路攻擊。

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烏克蘭鐵路並未說明這起網攻的幕後黑手是誰，強調將持續提供自家服務、不會中斷。不過，該公司的網路售票系統從上週末到今天為止仍無法使用。

烏克蘭鐵路發表聲明說，「本公司網路系統遭受大規模針對性的網路攻擊」，現正與烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine）合作，試圖解決這些狀況。（譯者：洪啓原）1140324

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