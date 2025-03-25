日本前統一教會長期惡質募款 東京法院勒令解散

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（中央社記者戴雅真東京25日專電）日本文部科學省（文科省）申請下令解散「世界和平統一家庭聯合會」（前統一教會），東京地方法院今天做出解散裁決，是日本繼奧姆真理教、明覺寺以來，第3個被下達解散命令的宗教團體。教會考慮向東京高等法院提出抗告。

文科省在2023年10月以「統一教會長期且有組織性地進行惡質募款活動」為由，基於「宗教法人法」向地方法院申請解散命令。法院在非公開情況下聽取雙方意見，並傳喚前信徒作證。

「宗教法人法」規定，「認定違反法律規範，明顯嚴重損害公共福祉的行為」可作為解散宗教團體的理由。被解散的教團將失去宗教法人資格，無法享受稅務優惠待遇，但不會被禁止進行宗教活動。

日本過去曾以違反法律規範為由，對2個宗教團體下達解散命令，其一是製造東京地鐵沙林毒氣事件的奧姆真理教，第2個則是涉及靈感商法詐欺的明覺寺。

東京地方法院裁決出爐後，教會表示不服決定，將研究立即向東京高等法院提起抗告。

文科省主張，惡意募款可作為合理的解散理由，前統一教會因此成為日本第一個以非法募集捐款等「民法」的不法行為，遭下令解散的宗教團體。

教會方面表示，法院的裁定將對「日本的信仰自由，以及宗教界全體留下深遠的負面影響」。教會主張，教會在捐款方面會與教徒簽訂「確認書」，且積極推動內部改革，因此正如日本司法支援中心調查結果顯示，目前有關捐款的新糾紛可說是完全不存在。

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教會還表示，自從前首相安倍晉三遇刺以來，媒體及社群平台大量傳播對於教會的錯誤資訊，導致信徒人權遭受侵害的情況頻繁發生，希望這次裁決不會引發社會對信徒不當歧視等問題。

遭控在2022年槍殺前首相安倍晉三的山上徹也，他的母親是統一教信徒，又因為母親對統一教大手筆捐款，導致家庭破產，讓山上因此懷恨曾經透過視訊對統一教相關集會發表演說的安倍，被認為是山上槍殺安倍的動機之一，也使得統一教會的募款問題在槍擊案後成為焦點。（編輯：韋樞）1140325