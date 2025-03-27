加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大學申請入學7.9萬人報名 通過篩選率82.85%歷年次高
首頁 / 國際

國際海事組織前官員：全球應團結應變俄侵烏海事挑戰

2025/3/27 09:12（3/27 10:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國際海事組織前秘書長林基澤（台上左4）26日晚間在新加坡獲頒「公共服務星章-新加坡卓越之友獎」，表揚他為全球海事運輸發展的貢獻。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年3月27日
國際海事組織前秘書長林基澤（台上左4）26日晚間在新加坡獲頒「公共服務星章-新加坡卓越之友獎」，表揚他為全球海事運輸發展的貢獻。中央社記者吳昇鴻新加坡攝 114年3月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡27日專電）國際海事組織（IMO）前秘書長林基澤表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，對海事構成重大挑戰，面對各項變局，呼籲全球海事領域透過政府、產業和國際組織團結合作。

國際海事組織（International Maritime Organization）前秘書長林基澤（Kitack Lim）26日在新加坡獲頒公共服務星章-新加坡卓越之友獎（The Public Service Star，Distinguished Friends of Singapore），表揚他為全球海事運輸發展貢獻。

林基澤接受中央社、新加坡「聯合早報」等媒體訪問，分享他對海事組織相關事務的看法。他曾於2016年到2023年擔任國際海事組織秘書長。

林基澤表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，對海事構成重大挑戰，擔任秘書長期間努力將政治影響降到最低，以便專注於政策議題和產業發展。

他指出，儘管政治局勢緊張，確保糧食從烏克蘭運出到其他國家是一項重大挑戰，各方的共同努力使得這一目標得以實現。

林基澤致詞時說，新加坡身為國際航運中心，透過戰略眼光、穩固基礎設施和對永續發展承諾，推動全球貿易變革；他也呼籲，全球海事領域透過政府、產業和國際組織緊密合作。

google news透過 Google News追蹤中央社

新加坡是世界上最繁忙的港口之一，也是亞洲重要的貨品貿易樞紐，身為倚重自由貿易的東南亞國家，地處馬六甲海峽南端，戰略位置重要。

新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）近期出訪比利時，談及海洋事務時重申，新加坡是通往東南亞的主要停靠港，「是海事界的天然合作夥伴」。（編輯：張芷瑄）1140327

#IMO
#比利時
#俄烏戰爭
#烏克蘭
#新加坡
#亞洲
#尚達曼
尚達曼
新加坡總統出訪比利時 強調樞紐地位海事合作新加坡印度建交60年 星總統出訪聚焦半導體工業合作
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：