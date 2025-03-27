國際海事組織前官員：全球應團結應變俄侵烏海事挑戰

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（中央社記者吳昇鴻新加坡27日專電）國際海事組織（IMO）前秘書長林基澤表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，對海事構成重大挑戰，面對各項變局，呼籲全球海事領域透過政府、產業和國際組織團結合作。

國際海事組織（International Maritime Organization）前秘書長林基澤（Kitack Lim）26日在新加坡獲頒公共服務星章-新加坡卓越之友獎（The Public Service Star，Distinguished Friends of Singapore），表揚他為全球海事運輸發展貢獻。

林基澤接受中央社、新加坡「聯合早報」等媒體訪問，分享他對海事組織相關事務的看法。他曾於2016年到2023年擔任國際海事組織秘書長。

林基澤表示，俄羅斯入侵烏克蘭以來，對海事構成重大挑戰，擔任秘書長期間努力將政治影響降到最低，以便專注於政策議題和產業發展。

他指出，儘管政治局勢緊張，確保糧食從烏克蘭運出到其他國家是一項重大挑戰，各方的共同努力使得這一目標得以實現。

林基澤致詞時說，新加坡身為國際航運中心，透過戰略眼光、穩固基礎設施和對永續發展承諾，推動全球貿易變革；他也呼籲，全球海事領域透過政府、產業和國際組織緊密合作。

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