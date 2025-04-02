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緬甸地震救援再傳好消息 男子困瓦礫5天獲救[影]

2025/4/2 16:07（4/2 16:23 更新）
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緬甸地震5天後，救援人員2日從瓦礫堆中救出一名男子。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
緬甸地震5天後，救援人員2日從瓦礫堆中救出一名男子。（圖取自facebook.com/fsd.gov.mm）
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（中央社瓦城2日綜合外電報導）緬甸強震5天後，救援人員今天從瓦礫堆中救出一名男子，各界呼籲軍政府允許更多援助進入緬甸，並停止對叛亂分子的攻擊。

法新社報導，3月28日發生的規模7.7淺層地震，將緬甸許多建築物夷為平地，造成2700多人死亡，數以千計人無家可歸。

多個與軍隊作戰的主要武裝團體在地震恢復期間暫停敵對行動，但軍政府領導人敏昂萊誓言繼續針對「恐怖分子」進行「防禦行動」。

聯合國機構、人權組織和外國政府敦促緬甸內戰各方停止戰鬥，集中精力幫助受地震影響的人們，這是緬甸數十年來最嚴重的地震。

找到更多倖存者的希望正在破滅，但今天，從首都奈比多一家飯店的瓦礫堆中救出一名男子，讓大家開心不已。

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消防部門和軍政府表示，午夜過後不久，緬甸和土耳其聯合救難隊將這名26歲的飯店工作人員救出。

緬甸消防局在臉書發布的影片顯示，救難人員從瓦礫堆中拉出這名男子，把他抬上擔架送醫。男子神情恍惚，滿身沙土，但神智清醒。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1140402

#土耳其
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#敏昂萊
#聯合國
#臉書
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