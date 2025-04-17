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反政府示威衝擊經濟 土耳其央行調升利率至46%

2025/4/17 21:38
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（中央社伊斯坦堡17日綜合外電報導）土耳其政府3月逮捕隸屬反對派的伊斯坦堡市長，引發長達近1個月的抗議活動，進而對該國經濟造成壓力之後，土國中央銀行今天宣布調升基準利率至46%。

法新社報導，土耳其央行透過聲明表示，貨幣政策委員會「決定將政策利率從42.5%調升至46%。」

土耳其央行今天指出，他們將維持緊縮貨幣政策立場，「直到透過通膨持續下降達到物價穩定」。

根據本月初公布的官方數據，土耳其通膨年增率去年5月攀升至75%，今年3月降至38.1%，是2021年12月以來最低點。

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土耳其當局的官方目標訂在今年底前將通膨降至24%。

土耳其法院上月以「貪腐」罪名將享有民望的伊斯坦堡市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）羈押候審，他則否認這項指控。大批民眾走上街頭抗議此事，讓土耳其里拉兌美元匯率貶至歷史最低點。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1140417

伊瑪莫魯
土耳其在野黨矢言 近十年最大示威不退潮伊斯坦堡市長被捕掀示威 美國關切土耳其局勢
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