聖保羅僑界健走活動 巴西人挺台參與WHA

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（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）巴西聖保羅僑界聲援台灣參與世界衛生組織（WHO）及相關會議，今天發起支持台灣參與WHA健走活動，展現僑胞與當地友人對台灣健康人權議題的關注與支持。

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日起在瑞士日內瓦登場，「巴西聖保羅僑界支持台灣參與WHA健走活動」今天於聖保羅市知名地標聖保羅大道（Avenida Paulista）舉行，駐聖保羅經濟文化辦事處處長朱怡靜代表台灣政府向熱情參與的僑領與鄉親表達誠摯感謝。

朱怡靜強調，健康無國界，台灣人民理應擁有基本健康人權，與全球共同分享防疫及公共衛生資源，她並呼籲巴西政府及人民支持台灣參與WHO、WHA及其附屬機構。

健走活動由戰鼓團、電音三太子與中華民國國旗隊伍揭開序幕，數百名僑胞與巴西友人齊聲高呼「台灣參與WHO」、「台灣加油」、「巴西加油」等口號，氣氛熱烈，吸引眾多民眾響應及加入行列，展現台巴友誼及國際對台灣議題的關注。

活動聚集了聖保羅州議會友台陣線主席辦公室主任艾里亞斯（Thelles Elías）、巴西針灸醫師協會、非政府組織「溫暖之家」和Yes醫院等機構代表、巴西僑務榮譽職人員、各大社團代表及僑領等，現場參與連署支持者共計856人，包括609名巴西人及247名僑胞。

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參與聲援的各界代表相繼致詞表示，台灣擁有完整且現代化的公共衛生體系，在防疫及醫療科技方面具國際水準，有能力貢獻全球衛生安全；在COVID-19疫情期間提供包括巴西等國際社會大量防疫物資，證明具備實質貢獻能力。

此外，支持者認為，台灣長年參與國際醫療援助，派遣醫療團隊支援世界多國，展現善盡國際責任的實績，不應受政治因素被排除在全球衛生合作體系之外。（編輯：唐聲揚）1140505