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美國F-18戰機從杜魯門號航艦墜海 10天內第2起

2025/5/7 13:05（5/7 13:25 更新）
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美國海軍杜魯門號航空母艦。（美聯社）
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）兩名不願具名的美國官員表示，一架美國F-18戰機今天在杜魯門號（USS Harry S. Truman）航空母艦的飛行甲板傾覆墜於紅海，這是約1週來的第2起類似事件。

路透社報導，這兩名官員說，這架戰機降落於杜魯門號後未能適當停下來。其中一名官員說，機上兩名飛行員在戰機墜海前彈射逃生，之後由救援直升機救起。

美國海軍沒有立即回應此事。一名官員說，醫療評估顯示飛行員僅受輕傷，飛行甲板人員均未受傷。

美國有線電視新聞網（CNN）率先披露這起事故。

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杜魯門號在紅海協助空襲葉門青年運動（Houthi）戰士，上週也有一架戰機從杜魯門號上墜海。

美國戰機的造價成本為6000萬美元以上，這類事故很罕見。在這麼短時間內發生兩起類似事故，可能會讓外界以放大鏡檢視杜魯門號的運作。（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1140507

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