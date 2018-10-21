FBI監控散布兒童色情影片 新北地檢起訴2台嫌

（中央社記者林長順新北21日電）美國聯邦調查局（FBI）監控散布兒童色情影片全球百大名單，其中2名男子為台灣人，今年二月間遭警方逮捕。新北地檢署日前依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴2人。

美國聯邦調查局為防制兒童色情影片擴散，啟動監控全球百大流量散布兒童色情犯嫌的「百夫長強化專案」行動（Operation Centurion Plus）。全球百大名單中有2人為台灣人。

警方調查，被監控的散布兒童色情影片全球百大名單中第30及33名犯嫌居住北部，報請新北地檢署檢察官指揮高雄市警察局婦幼警察隊與刑事局國際刑警科，前往新北板橋和新莊將2人緝捕。

檢警查出，住在新北市新莊區的36歲何姓男子，自民國105年8月8日至今年2月7日間，在住處利用電腦用p2p檔案分享程式，下載並上傳兒童及少年性行為影片及照片共588個，供不特定民眾下載、觀賞。

另外，板橋區30歲溫姓男子，自105年9月1日至今年2月8日間，以同樣方式散布兒少性交影片及照片，數量高達1385個。

檢警調查，溫男和何男都是上班族，從事資訊相關工作，家人對他們涉及散布兒童色情影片不知情，2人都沒有前科，偵訊時均坦承犯案。

新北地檢署偵辦後，日前依違反兒童及少年性剝削防制條例，將2人提起公訴。（編輯：張銘坤）1071021