救國團聲請黨產會停止執行 法院駁回

（中央社記者劉世怡台北8日電）救國團不滿被黨產會認定為國民黨附隨組織、凍結名下資產，聲請停止執行。台北高等行政法院今天以不符停止執行要件為由，裁定駁回，得抗告。

行政院不當黨產處理委員會去年8月7日認定救國團為國民黨附隨組織，救國團成立至今約新台幣56.1億元的資產將全數被凍結，其所屬15家青年活動中心等營運單位，未來也必須向黨產會申報財產。

台北高等行政法院新聞稿指出，救國團雖被黨產會認定為國民黨附隨組織，但救國團財產是否被認定為不當財產，仍須由黨產會另行認定，並非當然產生的法律效果。換言之，原處分並不當然產生救國團所有的現有財產均禁止處分的法律效果。

新聞稿表示，救國團因原處分效力，須製作財產清冊報請黨產會備查，並未剝奪救國團結社自由、表現自由，且黨產會於作成原處分的隔天，曾與救國團召開申請動支許可協調會議，後續對救國團動支許可的申請即時處理，因此難認救國團的營業自由受有難以回復損害。

台北高等行政法院指出，本件不符停止執行要件，有難以回復損害及有急迫情事，因此裁定駁回，還可抗告。（編輯：陳俊碩）1080108