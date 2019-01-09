女子墮胎同居人冒名丈夫簽同意書 判刑2月

（中央社記者王朝鈺基隆市9日電）基隆市林姓男子為幫同居人、已婚的周姓女子墮胎，竟假冒周女的丈夫簽署手術同意書，不料周女在手術過程中死亡，法院審理後，判林男2月徒刑，得易科罰金。

基隆地院判決書指出，周女的丈夫鄭姓男子因半邊身體癱瘓無法言語長年居住在照護中心，周女與同居人林男於去年7月21日上午9時許前往基隆一間婦產科診所墮胎，林男在「終止妊娠同意書」及「麻醉同意書」上簽署鄭男的名字。

周女在手術過程中，因患有冠狀動脈粥狀硬化造成心肌梗塞，導致心臟性休克，經送往衛生福利部基隆醫院急救仍宣告不治，經警方報請檢察官相驗後，全案才揭露。

法院指出，周女在婚姻關係存續中受胎，胎兒即推定為鄭男的子女，鄭男因癱瘓而在照護中心療養，周女若繼續妊娠，恐影響她的心理健康或家庭生活，符合優生保健法規定「人工流產」要件，林男未經鄭男同意擅自在私文書上署名，明顯侵害鄭男的權利。

林男在法院審理時坦承犯行，法官考量他犯後態度尚可，兼衡犯罪動機、目的手段及經濟狀況等因素，依偽造私文書罪，處有期徒刑2月，得易科罰金，全案可上訴。（編輯：李錫璋）1080109