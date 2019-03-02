街頭鬧事頻傳 警政署長下令強力執法

（中央社記者劉建邦台北2日電）警政署今天指出，近期全國發生多起街頭聚眾鬥毆案，署長陳家欽要求各地警局處置街頭鬥毆案時，應指揮快打部隊到場，並逮捕現行犯，在場助陣者也一併帶回管束，後續依法究辦。

內政部警政署刑事警察局發布新聞稿表示，近期各地發生多起街頭聚眾鬥毆事件，導致社會治安觀感不佳，陳家欽指示通報全國警局，對於聚眾鬥毆案件，各地警局應指揮快速打擊犯罪部隊迅速到場壓制。

警政署指出，針對街頭發生群眾鬥毆案件，各地警局對現行犯應逮捕法辦外，在場咆嘯或助勢民眾，也要依警察職權行使法，把人帶回管束，後續依社會秩序維護法究辦。各地警局不可派員警到場後，僅作登記、勸離等無實際作為狀況。

警政署表示，會持續要求各地警局針對街頭群眾鬥毆案，強勢執法；至於案件發生後的處置，除進一步釐清雙方鬥毆動機、背後因素外，也要清查所有涉案人背景資料，如查獲幫派份子介入，應進一步列管、檢肅。

警政署說，即日起會針對幫派份子聚合場所、圍事行業展開大規模臨檢，壓制街頭暴力。

警政署指出，街頭聚眾鬥毆，除造成滋事雙方可能傷亡外，也會波及無辜用路人，並影響當地社會秩序，會持續要求各地警力迅速到場壓制處置，並依法究辦。（編輯：戴光育）1080302