金門岸巡連假不打烊 查獲疑似大陸香菇

（中央社金門縣3日電）海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊今天表示，連續2天在金門料羅商港碼頭查獲疑似大陸香菇760公斤，已完成採樣送檢，如認定為大陸香菇，將依法送辦裁處。

金門岸巡隊表示，農曆春節過後，為了將豬瘟疫情杜絕於境外並加強查緝農漁畜產品走私等情事，第九岸巡隊昨天下午2時在金門料羅商港淺水碼頭實施貨物拆檢查驗時，查獲疑似大陸香菇1批，經安檢人員清點，總數20箱200公斤；連同1日也查獲疑似大陸香菇1批40箱560公斤，現都已完成採樣，檢送農委會農糧署實施鑑定。

岸巡隊表示，如果確認為大陸香菇，後續將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等，函送財政部關務署高雄關裁處。

金門岸巡隊隊長吳建冠表示，農曆春節過後，台灣農產品需求不減反增，海巡署針對商、漁港持續嚴格加強查緝，但不肖業者仍然鋌而走險，伺機運用不法途徑將大陸劣質農漁畜產品輸台牟利。

吳建冠表示，大陸劣質農產品通常都未經過完善的處理，其中可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎都有重大危害，海巡署必將嚴格查緝及執法。民眾若發現不法情事，請多利用海巡署118免費服務專線通報。（編輯：管中維）1080303