國道和美路段聯結車撞聯結車 1人重傷

國道福爾摩沙高速公路南下和美路段20日下午發生聯結車撞聯結車的車禍，警方指出，許姓男駕駛疑因下雨影響視線，未注意到前方聯結車而撞上，造成一人重傷送醫急救。（翻攝照片）中央社記者吳哲豪傳真 108年5月20日

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）國道福爾摩沙高速公路南下和美路段今天下午發生聯結車撞聯結車車禍，警方指出，許男駕駛聯結車疑似未注意前車，加上雨勢影響視線，和前方聯結車相撞，駕駛溫男重傷送醫。

國道公路警察局第七警察大隊交通組長許世儒今天表示，由於聯結車體積龐大，車禍發生後，國道3號和美路段南下車道因此塞車，不過到下午4時已恢復正常。

國道警方指出，今天下午2時50分接獲報案指稱，國道3號福爾摩沙高速公路南下和美路段，發生聯結車撞聯結車的車禍，員警和彰化縣消防局消防員到場後，發現被撞的聯結車駕駛溫男傷勢嚴重，送往彰化秀傳醫院急救。

國道警方表示，許男駕駛的聯結車行經國道3號南下和美路段時，疑似未注意到前車狀況，加上天雨影響視線，撞上前方由溫男駕駛的聯結車，2輛聯結車相撞後分別撞上內側和外側護欄，2車占據整個路面，後方車輛無法通行，造成大塞車。

彰化秀傳醫院則說，送醫急救的溫男意識不清，後腦和手臂有撕裂傷，他們擔心溫男腦部受創，安排溫男接受電腦斷層掃描檢查，目前已住進加護病房觀察中。（編輯：張銘坤）1080520