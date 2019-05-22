擦撞車禍運將下車誤入倒車檔 兩人遭壓車底

一輛計程車22日上午在基隆市區左轉與後方機車發生擦撞，司機下車查看時誤入倒車檔，自己與倒地騎士都被壓倒，所幸路過民眾合力將車熄火及抬起，救出兩人。（翻攝畫面）中央社記者王朝鈺傳真 108年5月22日

（中央社記者王朝鈺基隆市22日電）一輛計程車今天上午左轉與後方機車發生擦撞，司機下車查看時誤入倒車檔，計程車往後滑行將司機和女騎士壓倒在地，幸經路過騎士合力將車熄火及抬起，救出司機和女騎士。

根據監視器畫面顯示，這起車禍發生在上午10時20分許，53歲邱姓男子駕駛計程車行經基隆市愛三路左轉仁二路時，66歲莊姓女騎士從計程車左側同樣欲左轉，不慎擦撞到計程車左後方，莊女倒地不起。

邱男立刻下車查看，疑似一時心慌不小心誤觸排檔桿，將檔位打入倒車檔，計程車往後滑行數公尺，邱男發現後試圖徒手擋住車輛避免壓傷莊女，但為時已晚，邱男也遭計程車壓倒在地。

一名騎士見狀立刻上前打開車門並將計程車熄火，隨後數名騎士合力將計程車抬起，救出莊女及邱男，莊女四肢多處受有擦傷，所幸沒有生命危險，救護人員到場將她送往衛生福利部基隆醫院治療，邱男則無大礙並未送醫。

警方表示，邱男及莊女都沒有酒精反應，至於確切事故發生原因及責任歸屬仍有待進一步調查後才能釐清。（編輯：李錫璋）1080522