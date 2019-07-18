宅配釣魚網站現蹤 調查局示警防範惡意簡訊

（中央社記者蕭博文台北18日電）日韓去年發生以簡訊誘騙民眾安裝惡意程式或連結釣魚網站，進而竊取個資、電子錢包甚至詐騙等案例。調查局今天說，已在台灣發現偽裝成宅配業者的釣魚網站，請民眾提高警覺。

調查局發布新聞稿表示，日本、新加坡、韓國去年陸續發生犯罪集團透過手機簡訊誘騙民眾安裝惡意程式或連結釣魚網站進而結合電信詐欺的案例，因釣魚網站多設在台灣，幕後主謀疑為中國人，調查局因此受託調查。

調查局協助日韓等國掃蕩釣魚網站時發現，近來有偽裝成台灣宅配業者的釣魚網站現蹤，顯見跨國網路犯罪集團已有詐騙國人計畫。

新聞稿指出，跨國網路犯罪集團大規模發送簡訊至手機用戶，目的是欺騙民眾使用智慧型手機於釣魚網站輸入Apple ID帳號密碼（iOS系統使用者），或安裝惡意程式於手機（Android系統使用者），藉此竊取個人資訊及從事其他惡意行為，並將簡訊轉發給通訊錄聯絡人，伺機擴大感染其他手機用戶。

調查局表示，日本被害人是接獲佯裝宅配業者通知貨物送達無人應答的手機簡訊，為確認貨物遞送狀態，因而受騙安裝惡意程式或登入釣魚網站，犯罪集團再利用惡意程式掃描手機內容，進而盜取電子錢包。

此外，韓國的案例則是犯罪集團發送佯裝金融借貸機構的手機簡訊，誘導民眾安裝惡意程式以獲取優惠借貸利率，一方面竊取手機資料，一方面透過假的銀行客服進行詐騙。

新聞稿也提到，韓國金融監督局今年初曾表示，韓國2018年電話詐騙共造成約4400億韓元（逾新台幣百億元）損失，平均每天有134個電話詐騙受害者，韓國金融安全機構專家認為此種結合手機惡意程式的電話詐騙氾濫，是損失增加主因之一。

調查局表示，目前尚未接獲國人因此手法被騙的報案資料，但釣魚網站的出現已足以讓人懷疑跨國網路犯罪集團已準備詐騙國人，呼籲民眾收到不明簡訊時，切勿隨意點擊超連結或安裝應用程式，以免遭受惡意程式感染，並確認官方網站網址正確後再行操作。（編輯：方沛清）1080718