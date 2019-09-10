印尼漁工受傷斷腿 澎湖海巡馳援送醫

（中央社澎湖10日電）澎湖漁船「德興益2號」今天下午在澎湖七美西南14浬作業時，船上3名印尼籍船員不慎受傷，其中1人遭繩索纏繞，造成右小腿斷落海中。澎湖海巡隊獲報馳援將傷者送三總澎湖分院就醫。

海巡署艦隊分署第八（澎湖）海巡隊下午3時20分獲報，另2名傷者分別為右手臂、左拇指及腰部受傷，急需後送馬公就醫，請求派艇協助後送就醫。

澎湖海巡隊派遣線上PP-2031艇趕往，在4時21分與「德」船會合，隨即將3名受傷漁工及4名陪同人員接駁至艇上趕回馬公；5時30分抵達隊部，由消防局將傷患送往三軍總醫院澎湖分院就醫。

據陪同船員表示，「德」船3名漁工下網作業時遭繩索纏繞羈絆受傷，其中1人右小腿斷裂傷勢嚴重，為防止大失血危及生命，海巡艇以最大安全速度接駁後送馬公就醫。（編輯：黃世雅）1080910