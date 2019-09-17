台鐵再傳補票糾紛 乘客拿安全帽打列車長

（中央社記者葉子綱嘉義市17日電）台鐵列車斗六至嘉義站間，今天發生旅客聲稱搭錯車拒絕補票，並持安全帽攻擊列車長，最後由鐵路警察局高雄分局嘉義派出所帶回處理，以違反社會秩序維護法等罪嫌，移送法辦。

鐵路警察局高雄分局指出，台鐵台中開往台東的371次自強號列車，今天上午8時左右，行駛到斗六至嘉義站間，列車長查驗車票時，發現一名男性乘客持台中至彰化區間車的車票，不明原因未在彰化站下車。

鐵警高雄分局調查，列車長根據規定，越級乘車部分，區間車票價新台幣26元，自強號票價40元，要求乘客補票，但是，這名男性乘客聲稱搭錯車、並非故意越級搭乘自強號而堅持不補票。

鐵警高雄分局指出，這名男性乘客與列車長發生糾紛，進而持安全帽攻擊列車長，嘉義派出所獲報當列車停靠嘉義站時，上車將這名男性乘客帶回處理，以違反社會秩序維護法及普通傷害罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦。

鐵警高雄分局嘉義派出所員警李承翰，在今年7月3日出勤協助台鐵查票糾紛，遭企圖逃票乘客持刀刺傷致死，各界震撼與哀悼，李承翰追晉巡官，牌位入祀嘉義市忠烈祠。

今天台鐵再傳嘉義段補票糾紛，引起鐵警緊張，嚇壞同列車其他乘客，有乘客在臉書發布訊息，指稱以發抖的手拍下過程，嚇到錄不下去，還說這名乘客疑似身體出狀況，救護車到場送醫，幸好台鐵及警方及時處理，沒有造成其他傷害。（編輯：謝雅竹）1080917