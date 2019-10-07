陸抽砂船翻沈 港中台三方風浪中齊救援

（中央社澎湖縣7日電）大陸「東泓」、「嘉良」2艘抽砂船，昨在接近中線，俗稱「淺堆」海域泊錨，遇上強風大浪雙雙翻覆，兩岸三地海空搜救。已沈的「嘉」輪13名船員獲救，翻覆「東」輪12名船員失蹤待救。

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊6日上午接獲第13巡防區轉國搜中心通報，在接近中線，俗稱「淺堆」海域，有「東泓」、「嘉良」2艘陸船發出求救信號，立即派遣澎湖艦前往參與搜救，香港亦派出定翼機，中國大陸則有6000噸的「南海救101號」及直升機聯合救援。

澎湖海巡隊表示，「南海救101號」結合直升機作業，曾派人前往翻覆船舶敲打船體確認有無生存受困人員，均無回應，由於海象未見轉好，現場仍由「南海救101號」戒護，其他機艦船擴大搜索中。

由於現場海象惡烈，陣風高達10級，浪高6米，根據翻覆船現場狀況，「東泓」輪為球型艏平底單艙雙車雙舵，應為一般江河級運砂船，本不應出現這片海域，況且又適逢惡劣海象轉劇，致使翻覆時船身仍在下錨狀態，造成人員措手不及逃生。

澎湖艦昨日冒險前往也十分危險，在抵達「嘉良」輪事故位置前，先以無線電呼叫確認，之後經其他船隻告知，船上落水人員已由附近漁船救起，隨即轉往「東泓」輪事故處，並與「南海救101號」聯手搜救，香港搜救定翼機因油料不足先行離場，改由陸方直升機協助搜尋。(編輯:孫承武)1081007