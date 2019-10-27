女博士網路交友遭連環騙 財損逾560萬

（中央社記者黃麗芸台北27日電）刑事局統計分析發現，高學歷者也會因對特定專業權威形象有信賴感而遭詐騙，一名50多歲黃姓女博士網路交友結識假冒異國醫師、工程師等網友，近半年連續遭騙逾新台幣560萬元。

刑事局今天發布新聞稿表示，民眾多以為低學歷者等易成詐騙集團下手目標，但根據近幾年統計分析詐騙案件被害人的結果顯示，發現高學歷者也會因對特定專業權威形象產生謬誤的信賴感，反而成為網路交友平台遭詐騙的案例。

新聞稿指出，一名50多歲的黃女具有博士學位，她在今年4月於交友網站結識宣稱在敘利亞擔任聯合國牙醫師的網友，隨後透過通訊軟體LINE密切聯絡。

對方假稱身處戰地、轉帳不便，請求黃女代墊款項，且承諾任務結束後就返還借款。黃女不疑有他，陸續匯出5.5萬英鎊及4.5萬美元（總計約合新台幣362萬餘元）至對方指定帳戶。

同時，黃女在同一個交友網站另外結識一名自稱是美國工程師的網友，對方以需在馬來西亞開戶為由，詐騙黃女金援逾2.6萬美元（約合新台幣85萬元）。

不料，黃女又在6月於上述交友網站結識另一名自稱為聯合國外科醫師的網友，經私加LINE聯絡後，對方偽稱接受美國聯邦調查局查案，請黃女代墊調查所需款項。

黃女隨後在7月又在交友網站結識假冒為國際刑警的網友，並相信對方請託支付比特幣，以協助偵辦國際詐騙案，讓黃女又陸續匯出約合新台幣100萬元款項。

刑事局表示，黃女因個人習慣於交友網站結識網友，且對醫師、工程師等專業人士易產生信任感，遭詐騙集團掌握鎖定，於交友網站中陸續轉換各種專業身分角色行騙。深信不疑的黃女直到所有付出都石沉大海後，才發現一切全是騙局，但在短短5個月內已遭詐騙逾新台幣560萬元。

刑事局呼籲，民眾切莫過度依賴、信賴網路交友，並慎防在網路中暴露過多個人資料；若遇可疑為詐騙情況者，請盡速撥打165反詐騙專線諮詢。（編輯：戴光育）1081027