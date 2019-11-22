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首頁 / 社會

又見走私新手法 麻花捲袋藏大陸香菇

最新更新：2019/11/22 11:37

（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金馬澎分署第九岸巡隊今天表示，走私出現新手法，料羅商港安檢所查獲偽裝麻花捲袋藏香菇企圖輸台案，總計今年以來查緝31件走私香菇案，總重6626公斤，市價逾新台幣1360萬元。

第九岸巡隊發布新聞表示，料羅商港安檢所人員昨天進行貨物拆檢時，察覺一批輸台貨物中有6只紙箱明顯有異狀，安檢人員立即會同關務署高雄關離島派出課等單位，共同執行開箱拆檢作業，共起出6箱72小包的疑似大陸香菇，重約43.2公斤。

岸巡隊隊長吳建冠表示，全案已完成查扣程序及採樣，直接送農委會農糧署鑑定，並依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」等法規，函送主管機關裁處。

吳建冠表示，金門地區已查獲多起疑似陸菇案，不肖人士為突破查緝關卡，屢屢利用新式手法企圖蒙騙執法人員，本案又以新式偽裝麻花捲袋藏香菇手法企圖輸台；統計今年1月1日以來，岸巡隊共查獲類案31案，總重達6626.2公斤，市價超越1360萬元。

岸巡隊表示，為避免台灣地區民眾食用未經檢驗的食材及破壞市場經濟秩序，岸巡隊將會持績強化各港口及海岸地區查緝工作。（編輯：張芷瑄）1081122

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