南投巡山員取水遭槍擊 坦承攜獵槍滑倒走火自傷

（中央社記者蕭博陽南投縣22日電）南投林管處高姓男巡山員昨天在溪邊取水時，右手肘突遭槍擊，外界一度擔心是否遇山老鼠攻擊，經警方及林管處追查，高男才坦承攜帶自製獵槍誤傷自己。林管處將開考績會懲處。

林務局南投林管處埔里工作站40多歲高姓巡山員原定20日到23日與另外4名隊員到奧萬大一帶濁水溪事業區執行深山巡邏及林班地清查任務，21日凌晨疑遭槍擊，警方及林管處到醫院了解時，高男第一時間供稱「不知道為何受傷、不確定有無聽到槍聲」，經警方深入追查，高男昨天深夜才坦承攜帶獵槍走火而誤傷自己。

南投縣警察局仁愛分局今天表示，高男坦承因重心不穩滑倒造成槍枝走火，彈丸穿入右手；由於傷者為原住民，使用自製獵槍未涉刑責，但這把獵槍是否申請合法登記，將依相關規定調查，再依行政程序處理。至於傷者為何前後說法不一，將進一步釐清。

南投林管處表示，昨天晚上10時獲知，高男攜槍上山導致誤觸受傷，事發後同行隊員見事件擴大，向警方坦承說謊；林管處對於森林護管員值勤公、私分際不分且向林管處說謊、未第一時間說明實情表達遺憾，後續釐清案情後，進一步依行政程序召開考績會處理。

林管處指出，因仁愛鄉山區近期山老鼠出入頻繁，尤其萬大南溪附近相當不平靜，月初就已查獲山老鼠在此犯案，所以派員組隊上山進行貴重木清查及巡護工作，高男向警方表示知道山老鼠非常凶悍，常為脫身而攻擊巡山員，所以他才為防身攜帶獵槍。（編輯：洪學廣）1081122