中市住宅疑一氧化碳中毒4人送醫 12歲童搶救中

台中市消防局表示，16日晚間獲報指出，龍井區新庄街二段發生疑一氧化碳中毒案件，立即派員前往搶救，4人送醫；現場熱水器為戶外型，安裝在1樓廚房，但未加裝強制排氣設備。（台中市消防局提供）中央社記者蘇木春傳真 108年12月16日

（中央社記者蘇木春台中16日電）台中市龍井區一處住宅今天晚上疑發生一氧化碳中毒，消防局到場將屋內4人送醫，其中一名12歲男童呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經搶救已恢復呼吸心跳，意外原因待查。

台中市消防局表示，今天晚上7時30分接獲民眾報案指出，龍井區新庄街二段發生疑似一氧化碳中毒案件，消防局立即派員前往搶救。

消防人員表示，案發現場為3層樓租賃透天，共住有5人（3男2女），到場時1樓有名12歲男童倒在廚房地上，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），1樓客廳內32歲男子則噁心嘔吐，另外2樓有4個月大男嬰與27歲母親頭暈、意識清楚，4人分別被送往中港澄清醫院與台中榮民總醫院救治。

消防人員初步調查，事件發生時一名24歲女子於2樓浴室洗澡，另外4個月大男嬰及27歲母親在2樓房間內，12歲男童則於1樓廚房用餐，32歲男子在1樓客廳休息。

消防局指出，事發住宅的熱水器為戶外型，安裝在1樓廚房，但未加裝強制排氣設備；消防局已通知消防署、中市消防局危險物品管理科調查，詳細意外發生原因警消正調查中。（編輯：洪學廣）1081216