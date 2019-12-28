警方處理債務糾紛 群眾聚集嘉市一分局前叫囂

嘉義市副議長蘇澤峰服務處前28日疑因債務糾紛而有不少民眾聚集表不滿，警方獲報到場將人帶回分局，但雙方人馬又聚集到分局外互相叫囂，情勢一度緊張。（民眾提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月28日

（中央社記者黃國芳嘉義市28日電）嘉義市副議長蘇澤峰服務處前今天疑因債務糾紛，民眾聚集拉白布條，警方將人帶回分局，雙方數10名人馬聚集到分局前叫囂，警方調動優勢警力到場，聚集民眾才一哄而散。

雲林同鄉會今天中午在蘇澤峰副議長服務處前的餐廳聚餐，疑因債務問題，同鄉會請人到服務處前拉「欠錢還錢天經地義」布條抗議，警方據報到場了解，並請雙方人員前往嘉義市第一分局協調。

後來，雙方越來越多人聚集，並紛紛駕車轉往一分局前停車關切，還在分局前面叫囂，情勢緊張，分局立即呼叫線上警網到場支援，現場聚集民眾才一哄而散。

蘇澤峰行動電話關機，聯繫不到。第一分局副分局長殷嘉宏表示，民眾無故聚集，帶回派出所，依違反社會秩序維護法調查，後來關切民眾越來越多聚集分局前，已嚴重影響安全及交通，便調動多名警力到場勸離。

殷嘉宏指出，警方勸離過程中，部分民眾情緒激動、態度不配合，有涉及違法部分，將依法辦理。（編輯：方沛清）1081228