網傳武漢肺炎假訊息 刑事局逮台中男

（中央社記者黃麗芸台北5日電）台中一名33歲李姓男子日前在上百人的Line群組張貼武漢肺炎假訊息，刑事局接獲中央流行疫情指揮中心通報後偵辦，於昨天查獲，李男到案後坦承不諱，全案移送台中地檢署偵辦。

刑事局今天舉行「偵破民眾散播武漢肺炎假訊息案」記者會，偵查第三大隊第二隊長黃文圳表示，3日受理中央流行疫情指揮中心轉報有不明網友在多達上百人的Line群組內張貼、散布武漢肺炎假訊息。

相關內容為「光台中確診超過五百了好嗎，桃園中壢昨天上千了」等不實訊息，可能造成當地居民恐慌。

刑事局受理案件後，不到一天便迅速追查出涉案網友的真實身分，為台中一名33歲李姓男子，平日以打零工維生。

李男4日到案說明、坦承不諱，供稱是擔憂疫情嚴重性，才自行撰寫假訊息想提醒大家，全案詢後依違反傳染病防治法第63條「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」移送台中地檢署偵辦。

統計今年1月23日至2月4日資料顯示，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件共計31件，偵處中19件、移送12件。

刑事局提醒，依傳染病防治法第63條規定，散布傳染病疫情相關謠言或傳播不實疫情消息，足以損害公眾或他人者，可處新台幣300萬元以下罰鍰；另，中央流行疫情指揮中心也多次強調「散布不實疫情或防疫資訊者，一律依法嚴辦」，請民眾針對來源不明且未經查證的訊息勿以訛傳訛。（編輯：張銘坤）1090205